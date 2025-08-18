Умер актер Теренс Стэмп, сыгравший генерала Зода в «Супермене»

Теренс Стэмп

CentralAsia (CA) - Британский актер Теренс Стэмп умер в возрасте 87 лет, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление его семьи.

В заявлении говорится, что Стэмп оставил после себя «выдающееся наследие, которое будет трогать и вдохновлять людей долгие годы».

Теренс Стэмп родился в 1938 году в Лондоне. Одной из первых его заметных работа стала роль в фильме «Билли Бадд» в 1962 году по одноименной повести Германа Мелвилла. Эта роль принесла ему номинацию на «Оскар» и премию «Золотой глобус» за лучший дебют. Через три года он сыграл главную роль в экранизации романа Джона Фаулза «Коллекционер», за которую получил награду как лучший молодой актер на Каннском кинофестивале. В конце 1960-х Стэмп сыграл главную роль в фильме «Теорема» Пьера Паоло Пазолини, а также в кинотрилогии «Три шага в бреду» — в одной из частей, снятой Федерико Феллини.

В 1977 году Стэмп снялся в фильме «Супермен» в роли злодея генерала Зода, а в 1980 — в «Супермене 2».

В период с 1978 по 2019 год Стэмп сыграл более чем в 50 картинах. The New York Times отмечает, что одна из самых запоминающихся его работ — главная роль в фильме Стивена Содерберга «Англичанин» 1999 года. Он также сыграл в картинах «Уолл-стрит» (1987), «Молодые стрелки» (1988), «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (1999). Его последним фильмом стал хоррор «Прошлой ночью в Сохо» (2021).