В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек

CentralAsia (CA) -  В Вашингтоне за ночь было арестовано 68 человек, подозреваемых в наркоторговле, убийствах и других преступлениях, изъято 15 единиц огнестрельного оружия. Сообщение об этом появилось в соцсетях генпрокурора США Пэм Бонди, уточняющей, что за прошедшую неделю в Вашингтоне арестовали более 300 человек.

Арестованным уже предъявлены обвинения в совершении преступлений. В задержании принимала участие федеральная нацгвардия и правоохранительные органы округа Колумбия.

Ранее сообщалось, 12 августа президент США Дональд Трамп объявил о переводе полиции Вашингтона (округ Колумбия) в федеральное подчинение 800 бойцов Национальной гвардии для борьбы с преступностью. Такие меры были преподнесены общественности в качестве «исторического шага по спасению столицы».

