Взрыв на шахте в Казахстане, где погибли 46 человек: Десять человек осуждены

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Караганде завершилось судебное разбирательство по делу о взрыве на шахте имени Костенко, в результате которого погибли 46 горняков, еще 28 получили травмы, передает Курсив.kz.

На скамье подсудимых оказались директор шахты, его заместители, главные инженеры и начальники участков, ответственные за соблюдение правил безопасности при ведении горных работ — всего 10 человек. Следствие и суд установили, что они нарушили требования промышленной, пожарной и горной безопасности, охраны труда и промышленной санитарии (статья 277 УК РК). Это привело к взрыву угольной пыли и выбросу углекислого газа.

Все подсудимые получили реальные сроки лишения свободы. Директора шахты Сергея Мустивко приговорили к восьми годам колонии. Его заместителя по производству Вадима Еремина — к семи. Столько же получил главный инженер Николай Грознов и начальник участка № 6 Виктор Коптенков.

Заместителя главного инженера по проходке Владимир Гонноченко суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы. Замглавного инженера по технике безопасности Дмитрий Федоренко и главный механик Дмитрий Коцар получили по шесть лет колонии. К такому же сроку приговорен помощник начальника участка по пылевзрывозащите Виталий Пестрятак.

Пять лет назначили начальнику участка вентиляции и техники безопасности Владимиру Шишканову и начальнику участка конвейерного транспорта Тулегену Габдушеву.

Все осужденные лишены права занимать руководящие должности в горнодобывающей отрасли на 3 года.

Суд по данному делу длился почти полгода, материалы насчитывали 108 томов. Потерпевшими по делу были признаны 74 человека.

Взрыв на шахте имени Костенко произошел 28 октября 2023 года в 02:33 по местному времени. Ему предшествовало возгорание. В результате ЧП погибли 46 горняков, еще 28 получили увечья. После трагедии стало известно о передаче АО «АрселорМиттал Темиртау», которому принадлежала шахта, в собственность государства. Позднее новым инвестором компании стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев, он переименовал ее в Qarmet.

