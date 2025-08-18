Европейские страны готовы ввести в Украину войска после прекращения огня

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Европейские партнёры Украины из «коалиции желающих» заявили о готовности развернуть на территориях, подконтрольных Киеву, военный контингент после прекращения огня.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте британского правительства.

«Они (участники коалиции) вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстановить ВСУ», - говорится в заявлении по итогам заседания коалиции.

Также в сообщении говорится, что введение войск станет частью продвигаемых США гарантий безопасности.

«Лидеры также приветствовали приверженность президента Трампа предоставлению Украине гарантий безопасности, в обеспечении которых «Коалиция желающих» сыграет важную роль через многонациональные силы в Украине и другие меры», – сообщило объединение.

Отмечается, что Белый дом не подтверждал своего согласия на это. Также президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что не слышал детальных предложений от США по гарантиям безопасности.