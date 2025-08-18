Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в августе

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала августа, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На столичной метеостанции ВДНХ температура опустилась до +11°C. На других станциях Москвы температура различалась: в Тушино ночью фиксировали +10,9°C, в Строгино — +11,3°C, в центре, на метеостанции Балчуг — до +13,4°C.

«По-сентябрьски холодными в Московской области стали: Михайловское (+7,5°C), Талдом (+7,6°C), Мелихово (+7,7°C), Клин (+8,0°C), Коломна (+8,3°C), Серпухов (+8,7°C)», — заключил синоптик.

Коллега Тишковца из «Фобоса» синоптик Михаил Леус подтвердил, что температура в регионе снижается — до конца недели в Москве ночью ожидается +8…+13°C, в Подмосковье — +6…+11°C. Это на 1–2°C ниже климатической нормы этих дней августа.

По словам Леуса, на территории Московской области самой холодной точкой стал Талдом к северу от столицы — там минимум составил +7,6°C.

Прошедшая суббота в Москве была последним днем с июльской температурой, сообщал Тишковец. Днем в воскресенье в городе было до +22°C.

Накануне Гидрометцентр дал прогноз погоды на остаток лета в Санкт-Петербурге. В начале этой недели резких изменений не ожидается: днем — от +18°С до +21°С. С 20 августа на погодную ситуацию повлияет ныряющий циклон, с которым в Петербург придет воздух арктического происхождения.