В Израиле массовые протесты с требованием вернуть заложников

CentralAsia (CA) - Десятки тысяч израильтян вышли на массовый митинг в центре Тель-Авива, требуя от правительства заключения соглашения об освобождении заложников в секторе Газа.

По информации телеканала N12 и издания Ynet, в акции приняли участие десятки тысяч человек, организаторы заявляют о 500 тыс. участников.

По информации The Times of Israel, всего 17 августа в различных акциях по всей стране участвовало до миллиона израильтян. Массовые демонстрации стали частью «народной забастовки». Забастовка стартовала в 06:29 по местному времени, в тот же час, когда 7 октября 2023 года началась атака боевиков ХАМАС.

По всему Израилю полиция задержала 38 человек, 11 из которых были арестованы в Тель-Авиве за перекрытие движения на крупных шоссе.