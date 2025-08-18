экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
10 туристов погибли в результате внезапного схода горных потоков в Китае

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате внезапного схода горных потоков на территории кемпинга в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая возросло до 10 человек, сообщает Синьхуа. Ещё двое остаются пропавшими без вести.

Как сообщили в ведомстве по управлению чрезвычайными ситуациями города Баян-Нур, стихийное бедствие произошло 16 августа около 22.00 в верховьях реки на участке хошуна Урад-Хоуци. Была потеряна связь с 13 туристами (восемь мужчин и пять женщин), разбившими лагерь на дикой природе. 

По состоянию на 15.30 17 августа одного человека спасли. Более 700 спасателей направили на место происшествия для проведения экстренных поисково-спасательных работ.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая потребовало приложить все усилия для проведения операций по поиску пропавших без вести и направило рабочую группу. 

 

