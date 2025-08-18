Число погибших при взрыве на пороховом заводе в Рязанской области РФ выросло до 20

CentralAsia (CA) - Жертвами взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области России стали 20 человек, сообщили в оперативном штабе региона. За три дня с момента происшествия число погибших выросло в четыре раза. Еще 154 человека пострадали, уточнили в МЧС РФ. 31 пациент находится в стационарах Рязани и Москвы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. По данным ведомства, разобрана половина разрушенных конструкций на площади 3000 м². Кинологи обследовали 100% помещений в поисках живых людей.

Взрыв на заводе «Эластик», который специализируется на производстве оружия и боеприпасов, произошел утром 15 августа. В результате было полностью разрушено здание порохового цеха. Источники Astra в МЧС сообщали, что начавшийся пожар перекинулся на склад снарядов с тротилом и второй цех, который занимался производством боеприпасов калибра 152 мм. Всего было уничтожено четыре здания. Точная причина взрыва до сих пор неизвестна, изначально в качестве основной версии рассматривалось нарушение техники безопасности. Mash писал о детонации боеприпаса во время работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 217 УК).

Это уже второй взрыв на заводе «Эластик» с большим количеством жертв за последние 4 года. Прошлый произошел в 2021 году. Тогда погибли 17 человек. В рамках расследования задержали Сергея Нистраткина и Александра Егоршина — гендиректора и учредителя компании «Разряд», которая выкупила помещения после банкротства «Эластика» в 2015 году. Они получили 6,5 и 6 лет колонии. В январе 2025 года «Разряд» также признали банкротом.