Резкое похолодание до 5 градусов ожидается в Казахстане

CentralAsia (KZ) - 19-21 августа в северных и восточных регионах Казахстана ожидается понижение температуры воздуха по ночам, сообщили в «Казгидромете».

На севере в тёмное время суток ожидается 10-17, на востоке – 5-15 градусов. При этом в светлое время на востоке слегка потеплеет, местами воздух будет прогреваться до +29.

По всей стране, кроме южных регионов, прогнозируют облачную погоду с грозами и периодическими прояснениями. Сильные дожди обещают в начале периода на западе и востоке страны, начиная с середины периода – на северо-западе и 21 августа – на севере Казахстана.

«В южных регионах под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая и ясная погода. По стране ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы», – говорится в сообщении.

