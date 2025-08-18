Узбекистан и Казахстан согласовали увеличение частоты авиарейсов

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Казахстан договорились увеличить количество авиарейсов между двумя странами, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Соответствующие договорённости были достигнуты на переговорах авиационных властей в рамках второй конференции Рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации «Центральная Азия — Китай» (C5+1).

Назначенные авиакомпании двух стран смогут выполнять до 42 рейсов в неделю по каждому из маршрутов Алматы — Ташкент и Астана — Ташкент. На остальных маршрутах разрешено выполнять до 7 рейсов в неделю. При условии выполнения рейсов по всем согласованным направлениям разрешённая частота полётов составит до 238 рейсов в неделю.

Стороны также договорились расширить перечень пунктов назначения для регулярных авиарейсов.

Отмечается, что сотрудничество в гражданской авиации между Узбекистаном и Казахстаном активно развивается. В частности, с 3 июля узбекская авиакомпания My Freighter (Centrum Air) начала выполнять рейсы Актау — Нукус с частотой два раза в неделю. С 15 июля казахстанская авиакомпания Fly Arystan запустила рейсы Атырау — Ташкент три раза в неделю