Спецпосланник Трампа: Россия и США договорились о гарантиях для Украины
CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске договорился с президентом России Владимиром Путиным о гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.

«Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как кардинально меняющие правила игры»,— сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNN. Механизмы этих гарантий напоминают статью 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса, отметил спецпредставитель. Согласно ей, нападение на страну-члена НАТО считается нападением на весь альянс.

Кроме того, Владимир Путин согласился законодательно закрепить обязательства не посягать на другие территории и не нападать на другие европейские страны, сказал Уиткофф. Он отметил, что сейчас основным вопросом по урегулированию военного конфликта на Украине остается тема территориальных уступок. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить ее в понедельник вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза.

