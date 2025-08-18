В Таджикистане предложили ввести наказание за посещение гадалок и колдунов

CentralAsia (TJ) - Правительство Таджикистана предложило парламенту страны ввести штрафы за посещение гадалок, магов и колдунов и пользование их услугами, сообщает «Азия плюс».

Правительство предлагает дополнить статью 482 Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана пунктом «Пользование услугами колдуна, мага, гадалки».

Согласно этим изменениям, лица, обратившиеся к колдуну, магу или гадалке, будут оштрафованы на сумму от 5 до 10 расчетных показателей (от 375 до 750 сомони ($40-80$).

Отмечается, что за последний год власти Таджикистана усилили борьбу с лицами, занимающимися эзотерическими практиками. Летом прошлого года МВД Таджикистана объявило, что будет вызывать в органы власти граждан, посещающих гадалок и колдунов, и размещать их имена и фотографии в базе данных ведомства. В министерстве объяснили, что это делается с целью лишить гадалок и колдунов клиентов и в конечном итоге пресечь их деятельность.

Сколько людей обратились к гадалкам и колдунам и были вызваны в органы власти, неизвестно.

В 2024 году также было ужесточено наказание за занятие гаданием и колдовством. Парламент страны внес изменения в часть 2 статьи 482 Кодекса об административных правонарушениях, увеличив размер штрафа до 80-100 показателей для населения и добавив административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Ранее данная статья КоАП предусматривала штраф в размере от 60 до 100 показателей для населения.

Также в статью 240 Уголовного кодекса Таджикистана были внесены поправки, согласно которым занятие колдовством и гаданием (если данное деяние совершено в течение года после наложения административного взыскания) предусматривает штраф в размере от 1500 до 2000 базовых величин или лишение свободы на срок от одного до двух лет. Ранее за данное деяние предусматривалось только административное наказание.

По данным МВД, за первые 6 месяцев текущего года в Таджикистане выявлено 495 фактов колдовства и гадания.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения