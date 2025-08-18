В Пакистане с начала лета из-за муссонных дождей погибли не менее 650 человек

CentralAsia (CA) - В Пакистане с начала лета из-за муссонных дождей погибли не менее 650 человек, 920 получили ранения. Об этом сообщает France24 со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям.

С четверга, 14 августа, проливные дожди идут по всему Пакистану, что привело к наводнению и оползням, смывших на своем пути деревни. Большинство смертей в провинции Хайбер-Пахтунхва, где зафиксировали 320 случаев.

Больше всего погибших в Хайбер-Пахтунхве оказалось в округе Бунер — там 12 деревень были полностью уничтожены в результате начавшегося в четверг ливня, пока сообщалось о 219 найденных телах. Десятки тел остаются под завалами, их можно достать только при помощи специальной техники, которой не удается подъехать к месту происшествия из-за тяжелых погодных условий — временные дороги были размыты новыми дождями.

Порядка 200 человек в Хайбер-Пахтунхве числятся как пропавшие без вести.

По словам волонтера Ахмада, существует риск нехватки продовольствия и чистой воды. «Сейчас наша самая острая потребность — чистая питьевая вода, и я обратился к правительству с просьбой ее предоставить», — сказал он.

Кроме того, во время недавнего ливня погиб домашний скот, в некоторых районах туши животных разлагаются и источают зловоние.

Пакистан считается одной из самых уязвимых перед последствиями изменения климата стран. В регионе чаще наблюдаются экстремальные погодные явления. Так, в 2022 году треть страны оказалась затоплена из-за муссонных дождей, тогда погибли примерно 1700 человек.