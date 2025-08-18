Зеленский прибыл в Белый дом, началась встреча с Трампом

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил президент США Дональд Трамп.

Далее Трамп и Зеленский начали встречу в Овальном кабинете.

Президент Украины заявил, что нужно остановить войну, остановить Россию. «Нам нужна поддержка США и лично президента Трампа», - сказал он.

«Нам нужно обеспечить устойчивый мир. Владимир Путин хочет закончить эту войну. Этот джентльмен [Владимир Зеленский] хочет ее закончить. Весь мир устал от этой войны. За шесть месяцев я остановил шесть войн. Я думал, что этот конфликт будет самым легким [для урегулирования], но это не так», - сказал Трамп.