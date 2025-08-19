Трамп провел встречу с Зеленским и европейскими лидерами по украинскому вопросу

// Alex Beandon/AP Photo

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями для обсуждения урегулирования конфликта в Украине, пишет DW.

В встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Зеленский высоко оценил беседу с американским президентом: «Мы очень хорошо поговорили с президентом Трампом, это был самый лучший разговор — ой, простите, возможно, лучший еще впереди». По словам украинского лидера, на встрече обсуждались гарантии безопасности для Украины.

Трамп выразил уверенность в достижении соглашения: «Это очень важный шаг — Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины. Это один из ключевых пунктов, который нам предстоит обсудить, и мы собираемся рассмотреть это за столом переговоров, в том числе — кто и что конкретно будет делать».

Зеленский также отметил карту боевых действий в Овальном кабинете: «Кстати, спасибо за карту. Хорошая карта, замечательная. Я бы даже забрал ее с собой».

Глава НАТО Марк Рютте подчеркнул важность американских гарантий безопасности для Киева. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала эту позицию и добавила необходимость возвращения украинских детей из России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости прекращения огня: «Я не могу представить, чтобы следующая встреча прошла без режима прекращения огня». Он также подчеркнул важность давления на Россию.

«Все за этим столом — за мир», — заверил президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, что речь идет о безопасности Украины и всей Европы.

На пресс-конференции Макрон предложил формат четырехсторонней встречи: «Когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала, что «прежде всего» будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, приветствовав аналог пятой статьи НАТО как возможный комплекс гарантий.

После публичной части лидеры провели закрытые переговоры, которые продолжались около двух часов. Трамп заявил, что ясность по мирному урегулированию может появиться в ближайшее время: «Через неделю или две мы узнаем, сможем ли мы решить эту проблему, или эти ужасные бои продолжатся».

Сразу после завершения встречи с европейскими лидерами Трамп связался с российским президентом. Американский лидер подтвердил, что начал договариваться с Путиным о его личной встрече с Зеленским, после которой состоятся трехсторонние переговоры — «два президента и я». Координировать процесс будут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Трамп «обсудили идею повысить уровень прямых российско-украинских переговоров».

Европейские лидеры после ухода Трампа остались в Белом доме для продолжения обсуждений.