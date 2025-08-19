Трамп объявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского после переговоров в Белом доме

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении встречи в Белом доме с рядом европейских лидеров для обсуждения вопросов безопасности Украины и возможного мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

В встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По словам Трампа, участники обсудили гарантии безопасности для Украины, которые планируется обеспечить силами европейских стран при координации с США. Президент отметил заинтересованность всех сторон в достижении мира между Россией и Украиной.

Трамп заявил, что после встречи он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским. Место проведения переговоров будет определено позднее. После двусторонней встречи планируется трехсторонняя встреча с участием обоих президентов и самого Трампа.

Президент США охарактеризовал состоявшиеся переговоры как «хороший первый шаг» в урегулировании конфликта, который продолжается почти четыре года. Координацией усилий с Россией и Украиной занимаются вице-президент Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф