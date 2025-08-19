Вопрос территорий — это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг для журналистов в Вашингтоне после встреч в Белом доме с Дональдом Трампом и европейскими лидерами, сообщило «Суспiльне».

Основные заявления:

О переговорах и встречах:

Трамп поддержал трехстороннюю встречу на уровне лидеров. США предлагают провести ее как можно скорее, но для этого требуется согласование всех сторон. Россия предложила сначала двустороннюю встречу между Путиным и Зеленским, а затем трехстороннюю. Зеленский согласился. О деталях двусторонней встречи пока неизвестно.

О завершении войны:

«Мы уверены, что война закончится. Нам важно, чтобы это не была пауза в боях, а реальный мир, который можно было защитить гарантиями безопасности», — заявил украинский президент.

О гарантиях безопасности:

«Гарантии безопасности — это старт до окончания войны. США делают четкий сигнал, что будут координироваться и помогать, а также будут участником гарантий безопасности для Украины. Есть политическая воля и политические решения». Подробности он не раскрыл.

Об обмене пленными:

Трамп согласился помогать обмену пленных «всех на всех»: гражданских, политзаключенных, журналистов и военных.

О территориальных вопросах:

«Вопрос территорий — это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным», — отметил Зеленский.

О финансовой составляющей:

Комментируя публикацию Financial Times, Зеленский сообщил: «Наша часть гарантий безопасности — дополнительные финансы, я собираюсь эти деньги найти. Другая часть — американское оружие, туда входят, прежде всего, самолеты, системы ПВО и так далее. Там есть пакет с нашими предложениями в 90 миллиардов долларов. Другая часть — наше производство дронов. США будут покупать украинские дроны, когда откроется экспорт».

Президент добавил, что все договоренности будут зафиксированы на бумаге в ближайшие десять дней.