Студенческая команда Монголии одержала победу над Японией

Команда «Этугэн» университета «Этугэн» победила японскую команду «NSSU nssulions» со счётом 84:80

Стартовала Азиатская университетская баскетбольная лига. В ней участвует команда «Этугэн» университета «Этугэн» (Монголия). Свой первый матч в группе D наша команда провела против японской команды «NSSU nssulions» и одержала победу со счетом 84:80.

БАРСБОЛД Баатар-Эрдэнэ набрал 22 очка, сделал восемь подборов и девять передач за нашу команду. Завтра, 19 августа, в 11:30 состоится второй матч группы D против тайваньской команды «Чэнчи».

команда NSSU nssulions

NSSU nssulions — мужская баскетбольная команда Университета Нихон (NSSU), также известная как «NSSU Lions». Это известная команда в японском студенческом баскетболе, известная своими высокими результатами и многочисленными победами в чемпионатах. Команда участвует в Азиатской университетской баскетбольной лиге (AUBL), стремясь проверить свои навыки в соревнованиях с другими ведущими азиатскими командами.

команда ЧЭНЧИ

Сборная Тайваня по баскетболу, представляющая Национальный университет Чэнчи (NCCU), – выдающаяся студенческая команда, известная своим сильным духом соперничества и талантливыми игроками. Базирующаяся в Тайбэе баскетбольная команда NCCU имеет богатую историю развития спортивного мастерства и командной работы среди студентов университета. Они активно участвуют в национальных университетских лигах и турнирах, демонстрируя свои навыки и самоотверженность на площадке. Команда делает упор на дисциплину, стратегическую игру и спортивное мастерство, что делает её уважаемым соперником на студенческой баскетбольной сцене Тайваня. Благодаря составу, состоящему из мотивированных студентов-спортсменов, баскетбольная команда NCCU продолжает стремиться к успеху и продвигать этот вид спорта в университетском сообществе.

Азиатская университетская баскетбольная лига (AUBL), учрежденная Азиатской федерацией студенческого спорта (AUSF), – это межрегиональная межвузовская баскетбольная лига, представляющая самые престижные университетские баскетбольные программы Азии, в которых участвуют лучшие команды из Большого Китая, Японии и Кореи. В 2025 году AUBL проходит в формате элитного турнира с 18 по 24 августа в Ханчжоу (Китай). С 2026 года AUBL будет проводить сезоны в формате домашних и выездных матчей. AUBL предоставляет площадку для лучших студентов-спортсменов Азии, чтобы продемонстрировать свой баскетбольный талант, одновременно выводя культуру и развитие азиатского студенческого спорта на новый уровень.

