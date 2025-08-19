Инженеры пройдут обучение для проекта метрополитена в Улан-Баторе в Южной Корее

В рамках подготовки к реализации долгожданного проекта метрополитена в Улан-Баторе администрация столичного губернатора, Монгольский университет науки и технологий (MУНТ), южнокорейский университет Халла и компания Dohwa Engineering Co. официально объявили о совместной академической инициативе, направленной на подготовку местных инженерных и технических специалистов.

Начиная с 2025/2026 учебного года, партнёры запустят совместную программу обучения «2+2», которая позволит монгольским студентам два года учиться в Школе машиностроения и транспортной инженерии MУНТ, а затем два года в Университете Halla в Южной Корее. Цель программы — подготовить новое поколение инженеров, специализирующихся на механике метро, подвижном составе, гражданской инфраструктуре, электрических системах сигнализации и управления — критически важных областях для развития метрополитена.

Набор на программу уже почти исчерпан: по данным представителей университета, в настоящее время количество мест составляет 80–90%. Монгольский университет науки и технологий установил квоту в 200 студентов на первый учебный год, при этом на каждую специализацию приходится не более 50 человек. В связи с неожиданно высоким спросом приёмная комиссия объявила о планах внедрения конкурсного отбора.

Одной из ключевых проблем для будущих студентов был доступ к финансированию. Правительство Монголии недавно пересмотрело правила Фонда образовательных кредитов, включив в него стипендии и кредиты для программ бакалавриата «2+2», однако новая программа, ориентированная на города, будет следовать особой модели финансирования. По словам чиновников, студенты должны самостоятельно оплачивать обучение в течение первых двух лет в Монгольском университете науки и технологий, после чего они могут претендовать на полную стипендию от администрации губернатора столицы для завершения последних двух лет обучения в Южной Корее.

Хотя Фонд образовательных кредитов включает инженерные специальности, такие как машиностроение, гражданское строительство и электротехника, в список приоритетов для международных стипендий, отдельной категории для обучения, связанного с метрополитеном, не предусмотрено. Тем не менее, ожидается, что выпускники программы «2+2» приобретут разносторонние навыки, которые могут быть применены не только в строительстве метрополитена, но и в более широких областях автомобильного транспорта и железнодорожной инфраструктуры.

Поскольку Монголия приближается к воплощению в реальность городского железнодорожного транспорта, эта программа представляет собой значительный шаг на пути к формированию квалифицированной внутренней рабочей силы, способной удовлетворить будущие потребности страны в инфраструктуре.

