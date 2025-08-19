В Монголии за мошенничество арестованы трое граждан России
- 6:00, 19 августа 2025
CentralAsia (MNG) -
Полиция расследует дело о том, как граждане России размещали в интернете объявления с надписью «Продаем генераторы» и обманывали граждан Монголии. Подобное деяние совершили трое граждан России в аймаке Сухбаатар.
Они обманывали граждан Монголии, выдавая генераторы китайского производства за высокопроизводительные двигатели японского производства и продавая их по высоким ценам.
Двое граждан России аналогичным образом обманули граждан Монголии в районе Сонгинохайрхан столицы.
