Инфографика: какие предложения по проекту государственного бюджета внесли граждане?

CentralAsia (MNG) -  

Граждане голосуют за проект государственного бюджета через D-parliament.

D-Parliament — официальная онлайн-платформа для подачи петиций, жалоб и запросов в Великий Государственный Хурал и голосования по законопроектам. Кроме того, данная платформа направлена на обеспечение участия граждан и общественности в законодательном процессе, который является основным направлением деятельности Великого Государственного Хурала.

Электронная система D-parliament выполняет четыре основные функции: прием замечаний к законопроектам, электронная дискуссионная площадка, линия по приему заявлений и жалоб граждан, электронный бюллетень деятельности Великого Государственного Хурала.

Представлены результаты общественного обсуждения бюджета Монголии на 2026 год:

  • 99,08% респондентов воспользовались электронной системой E-Mongolia.

  • 49,87% респондентов были в возрасте от 18 до 34 лет.

  • Граждане считали, что в следующем году бюджет следует увеличить на здравоохранение и образование.

  • Граждане высказались за необходимость сокращения государственных административных расходов и экономии в секторе социального обеспечения.

Примечание: перечислены первые четыре ранжированных предложения.

источник: MiddleAsianNews

