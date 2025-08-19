Инфографика: какие предложения по проекту государственного бюджета внесли граждане?

Граждане голосуют за проект государственного бюджета через D-parliament.

D-Parliament — официальная онлайн-платформа для подачи петиций, жалоб и запросов в Великий Государственный Хурал и голосования по законопроектам. Кроме того, данная платформа направлена на обеспечение участия граждан и общественности в законодательном процессе, который является основным направлением деятельности Великого Государственного Хурала.

Электронная система D-parliament выполняет четыре основные функции: прием замечаний к законопроектам, электронная дискуссионная площадка, линия по приему заявлений и жалоб граждан, электронный бюллетень деятельности Великого Государственного Хурала. D-Parliament — официальная онлайн-платформа для подачи петиций, жалоб и запросов в Великий Государственный Хурал и голосования по законопроектам.

Представлены результаты общественного обсуждения бюджета Монголии на 2026 год:

99,08% респондентов воспользовались электронной системой E-Mongolia.

49,87% респондентов были в возрасте от 18 до 34 лет.

Граждане считали, что в следующем году бюджет следует увеличить на здравоохранение и образование.

Граждане высказались за необходимость сокращения государственных административных расходов и экономии в секторе социального обеспечения.

Примечание: перечислены первые четыре ранжированных предложения.

