США продолжат финансирование инициатив Монгольского водного соглашения

После анализа своих программ иностранной помощи США приняли решение продолжить финансирование проектов, реализуемых в рамках Монгольского водного соглашения между Корпорацией «Millennium Challenge Corporation» (MCC) и правительством Монголии.

«Водное соглашение» – совместный проект, включающий $350 млн (примерно ₮1.2 трлн) в рамках американской помощи и $112 млн в рамках монгольских инвестиций, – является краеугольным камнем стратегического партнерства США и Монголии. Американские компании, такие как Tetra Tech и AECOM, руководят проектированием, надзором и строительством, привнося в проект американский опыт в области водной инфраструктуры, инженерии и технологий.

Посол США в Монголии Ричард Буанган подчеркнул: «Эта комплексная программа обеспечит долгосрочное, надежное и устойчивое водоснабжение жителей и предприятий Улан-Батора, где проживает большинство населения. Она также будет способствовать реализации политики развития Монголии, ориентированной на самообеспечение и инвестиции в частный сектор. Эти инвестиции, оказывающие значительное влияние на инфраструктуру, помогут позиционировать Монголию как надежного торгового и делового партнера».

Успешная реализация проекта значительно повысит безопасность и устойчивость снабжения питьевой водой более 1.5 миллиона жителей Улан-Батора.

источник: MiddleAsianNews

