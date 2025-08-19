Новость для любителей пива: Пивной фестиваль Paulaner Oktoberfest 2025 впервые пройдет в Монголии

MSM Group совместно с престижным немецким брендом Paulaner впервые организует в Монголии самый известный в мире пивной фестиваль — Oktoberfest.

Мероприятие пройдет в самом сердце столицы, возле цирка Asa, в течение недели с 27 августа по 2 сентября 2025 года, и организаторы обещают встретить гостей настоящей баварской атмосферой, живой музыкой, вкусной едой и свежим пивом.

Во время фестиваля вас ждут следующие яркие события:

Выступление баварской группы Bavarian из Мюнхена

Свежее пиво Paulaner из Германии

Традиционные баварские блюда, закуски, крендели, немецкие колбаски и многое другое.

Кроме того, монгольский бренд Chinggis с 28-летней историей выступит официальным партнёром Paulaner Oktoberfest в этом году.

Paulaner Brauerei GmbH & Co KG (произносится Пауланэр) — немецкая пивоваренная компания, расположенная в Мюнхене. Входит в состав пивоваренной группы Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA.

Основана в 1634 году монахами-пауланами. Немецкое название ордена происходит от имени его основателя, Франциска из Паолы. Его изображение находится на логотипе Пауланера. Первоначально монахи варили пиво лишь для собственных нужд, однако в праздничные дни они продавали Бок-бир, которое вскоре стало пользоваться достаточно широкой локальной популярностью. В 1806 году пивовар Франц Ксавер Захерль приобрел бывшую монастырскую пивоварню и продолжил варение тёмного крепкого пива под названием Salvator. В 1861 году был открыт пивной подвал под названием Salvator Keller на горе Нокхерберг.

В 1928 году пивоварня слилась с Gebrüder Thomas Bierbrauerei и стала называться Paulaner Salvator Thomas Bräu. В 1994 году форма собственности была изменена и пивоварня стала называться Paulaner Brauerei AG, однако уже в 1999 году вновь сменила форму собственности и стала называться Paulaner GmbH und Co. KG.

15 сентября 2015 года начал работу новый завод компании в районе Лангвид на северо-западе Мюнхена на месте сельскохозяйственных земель площадью 15 гектаров. Расчётная мощность производства на 20 % больше действующего завода — 3,5 млн гектолитров в год с возможностью дальнейшего расширения. В феврале 2016 года он вышел на полную мощность. В марте 2016 года старый завод у горы Нокхерберг в центре Мюнхена был закрыт. Новая пивоварня на 25 % покрывает свои потребности в теплоэнергии за счёт биогаза, полученного в результате очистки её сточных вод. 60 % потребляемой электроэнергии генерируется когенерационными установками предприятия.

На 2018 год пивоварня предлагает 18 сортов пива и пивных коктейлей.

В 2017 году Paulaner стала шестой маркой по объёмам продаж пива и пивных коктейлей на немецком рынке. За 20 лет объём продаж Paulaner в Германии вырос на 40% до 2,39 млн. гл.

Помимо основной пивоварни в Мюнхене, компания имеет сеть пивных ресторанов Paulaner Bräuhaus по всему миру, в которых варится подаваемое пиво.

Paulaner традиционно представлена одноимённой палаткой на мюнхенском Oktoberfest.

История Oktoberfest

Oktoberfest, среди мюнхенцев также известные под названием «Wiesn» (на баварском диалекте — «луг»)) — народный фестиваль (нем. Volksfest), ежегодно проводимый в Мюнхене (Германия), самое большое народное гуляние в мире.

Впервые Oktoberfest состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига (в будущем король Баварии Людвиг I) и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской (её именем назван луг, где проходит праздник). В честь свадьбы 17 октября также были устроены скачки. По этой причине в разных источниках называется разная дата первого Oktoberfest (12 и 17 октября). Сын Людвига Максимилиан женился на Марии Прусской в 1842 году, 32 года спустя, в тот же день 12 октября.

В 1813 году праздник не состоялся, так как в это время Бавария была втянута в Наполеоновские войны.

Изначально праздник организовывался и проводился частным образом. В 1819 году организация и управление праздником были отданы в руки городского совета Мюнхена. Было решено, что Oktoberfest будет проводиться каждый год без исключения.

Татар С.Майдар

