ВВП Монголии вырос на 5.6 процента в первой половине 2025 года

CentralAsia (MNG) -

ВВП (рассчитанный в текущих ценах и производственным методом на основе предварительных результатов) в первой половине 2025 года составил ₮40.3 трлн, увеличившись на ₮3.3 (8.8%) трлн по сравнению с первой половиной предыдущего года, за счет роста добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе на ₮1.5 (43.5%) трлн и в секторе услуг на ₮1.9 (12,2%) трлн.

Ожидается, что ВВП (рассчитанный в сопоставимых ценах 2015 года и производственным методом на основе предварительных оценок) достигнет ₮15.3 трлн в первой половине 2025 года, увеличившись на ₮811.8 (5.6%) млрд по сравнению с первой половиной предыдущего года, в основном за счет увеличения добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе на ₮514.3 (35.6%) млрд и в производственном секторе и строительстве на ₮148.0 (9.6%) млрд.

ВВП (рассчитанный в сопоставимых ценах 2015 года с поправкой на сезонность, согласно предварительным оценкам) вырос во втором квартале 2025 года на 1.6 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

ВВП (в сопоставимых ценах 2015 года) вырос на 6.7 процента в первой половине 2023 года, на 5.7 процента в первой половине 2024 года и на 5.6 процента в первой половине 2025 года соответственно.

ВВП (в сопоставимых ценах 2015 года) вырос на 5.6 процента в первой половине 2025 года, из которых 3.6 процентных пункта пришлось на сельскохозяйственный сектор, 0.1 процентных пункта — на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров, 1.0 процентный пункт — на обрабатывающую промышленность и строительство, 0.7 процентных пункта — на сферу услуг и 0.2 процентных пункта — на чистые налоги на продукты

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения