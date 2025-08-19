Депозиты в тугриках и иностранной валюте увеличились

По предварительным оценкам, денежная масса (М2) на конец июля 2025 года достигла ₮43.3 трлн, увеличившись на ₮1.6 (3.7%) трлн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено ростом тугриковых депозитов на ₮3.0 (15.0%) трлн.

Из общего объема депозитов ₮20.0 трлн (87.1%) составляют депозиты граждан, а ₮3.0 трлн (12.9%) — депозиты предприятий и организаций.

Валютные депозиты достигли ₮5.4 трлн, увеличившись на ₮889.1 (19,6%) млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на ₮45.8 (0.,9%) млрд по сравнению с предыдущим месяцем.

По предварительной оценке, на конец июля 2025 года чистые иностранные активы составляют 12.0 процентов денежной массы, тогда как чистые внутренние активы — 88.0 процентов. По предварительным данным, чистые иностранные активы на конец июля 2025 года достигли ₮5.2 трлн, что на ₮4.1 (44.1%) трлн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на ₮1.3 (32.8%) трлн больше, чем в предыдущем месяце.

Чистые внутренние активы достигли ₮38.1 трлн тугриков, увеличившись на ₮5.7 (17.5%) трлн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и уменьшившись на ₮967.1 (2.5%) млрд по сравнению с предыдущим месяцем.

