Встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель, - канцлер Германии

Фридрих Мерц

CentralAsia (CA) - Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся в течение ближайших двух недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после саммита в Вашингтоне, его слова приводит Tagesspiegel.

По его словам, место, где пройдет встреча Путина и Зеленского, еще не согласовано.

«На мой взгляд, было бы желательно, и даже более того, чтобы к моменту этой встречи на Украине было достигнуто прекращение огня», — сказал Мерц.

Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. По его словам, после этой встречи состоится трехсторонний саммит с его участием.