Встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель, - канцлер Германии
- 9:34, 19 августа 2025
9:34, 19 августа 2025
Фридрих Мерц
|Предыстория: Трамп объявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского после переговоров в Белом доме
CentralAsia (CA) - Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся в течение ближайших двух недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после саммита в Вашингтоне, его слова приводит Tagesspiegel.
По его словам, место, где пройдет встреча Путина и Зеленского, еще не согласовано.
«На мой взгляд, было бы желательно, и даже более того, чтобы к моменту этой встречи на Украине было достигнуто прекращение огня», — сказал Мерц.
Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. По его словам, после этой встречи состоится трехсторонний саммит с его участием.
