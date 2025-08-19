экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель, - канцлер Германии
Предыстория: Трамп объявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского после переговоров в Белом доме

CentralAsia (CA) -  Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся в течение ближайших двух недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после саммита в Вашингтоне, его слова приводит Tagesspiegel.

По его словам, место, где пройдет встреча Путина и Зеленского, еще не согласовано.

«На мой взгляд, было бы желательно, и даже более того, чтобы к моменту этой встречи на Украине было достигнуто прекращение огня», — сказал Мерц.

Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. По его словам, после этой встречи состоится трехсторонний саммит с его участием.

