США больше не дают Украине деньги и оружие бесплатно, - госсекретарь

Марко Рубио

CentralAsia (CA) - Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты перестали бесплатно поставлять оружие Украине.

«Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаём ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО. Они используют НАТО для покупки оружия и его переброски на Украину. Это ещё одно существенное изменение по сравнению с тем, как подход к этой войне вёлся всего несколько лет назад, например, при администрации Байдена», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Рубио, комментируя итоги встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа с президентом Украины и лидерами стран ЕС, заявил, что «впервые наметилось какое-то движение после трех лет тупика и молчания». Ранее госсекретарь также отмечал, что в работе над гарантиями безопасности для Украины будут участвовать не только европейские союзники, но и страны не входящие в ЕС.

Кроме того, по итогам переговоров в Белом доме, по информации Financial Times, Украина пообещала купить американское оружие на $100 млрд «в рамках сделки по получению гарантии безопасности» за счет европейских союзников. Кроме того, Киев и Вашингтон заключат отдельную сделку на $50 млрд по производству БПЛА совместно с украинскими компаниями.