Министр МИД Лаосской Народно-Демократической Республики посетит Монголию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - По приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх делегация во главе с министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Пхомвиханом посетит Монголию с официальным визитом с 19 по 23 августа 2025 года. Об этом сообщает в МИД Монголии.

В ходе визита министр иностранных дел Тхонгсаван Пхомвихан встретится с главами государств и правительств Монголии и проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

Кроме того, 20–22 августа 2025 года в Улан-Баторе состоится 10-е совещание министров иностранных дел Форума сотрудничества стран Восточной Азии и Латинской Америки (ВАЗЛАФ). В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, включая расширение и развитие сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере, в том числе в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, образования, культуры и гуманитарной сфере, а также взаимодействие на международных и региональных площадках.

Монголия и Лаосская Народно-Демократическая Республика установили дипломатические отношения 12 сентября 1962 года.

