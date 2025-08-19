Посол Канады в Монголии вручил копии верительных грамот

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав принял посла Канады в Монголии Стивена Дауста и получил копии его верительных грамот. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В начале встречи государственный секретарь Мөнхтушиг Лханаажав подчеркнул важность обогащения монголо-канадских отношений, развивающихся на уровне всестороннего партнерства, экономическим содержанием и сохранения частоты визитов на высоком уровне, а также поздравил посла с официальным вступлением в должность.

Посол Стивен Дауст выразил удовлетворение назначением на должность посла в Монголии и отметил, что приложит все усилия для расширения отношений между двумя странами в политической, торгово-экономической, горнодобывающей и гуманитарной сферах.

