Ким Чен Ын: КНДР необходимо расширить ядерный арсенал

CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР необходимо быстро расширить свой ядерный арсенал. Он назвал военные учения США и Южной Кореи «очевидным выражением их желания спровоцировать войну».

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын сделал свое заявление во время визита на эсминец ВМС.

«Ким Чен Ын сказал, что... ситуация с безопасностью нашего государства с каждым днем становится более серьезной, и сложившееся положение требует от нас совершить эпохальную и стремительную перемену в имеющейся военной теории и практике и радикально расширять вооружение ядерным оружием», - пишет ЦТАК.

Южная Корея и США на этой неделе начали совместные ежегодные учения Ulchi Freedom Shield, которые, по их словам, носят оборонительный характер. Однако Пхеньян регулярно называет их репетицией вторжения.

Ранее южнокорейские военные объявили о переносе 20 из 40 полевых учений на сентябрь. Это было сделано для ослабления напряженности.