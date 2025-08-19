экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
С начала 2025 года из России депортировали 2,8 тысяч мигрантов, - МВД РФ
CentralAsia (CA) -  За первое полугодие 2025 года из России были депортированы 2,8 тыс. нарушителей миграционного законодательства, что на 17% превышает показатель предыдущего года (2,4 тыс.), сообщили в пресс-центре МВД России.

Власти ужесточили меры по противодействию нелегальной миграции и преступности среди приезжих, как следует из сообщения ведомства.

В первом полугодии 2025 года пресечено 587,8 тыс. нарушений в сфере миграции (+16,7%), включая незаконное пребывание (+27,9%) и нарушения при трудоустройстве на рынках (+52,5%).

МВД также значительно сократило выдачу разрешений на временное проживание (РВП) и видов на жительство (ВНЖ). В первом полугодии количество выданных РВП упало на 31,6%, до 16,6 тыс., а ВНЖ — на 32,2%, до 80,1 тыс.

Кроме того, за этот же период 791 человека лишили российского гражданства.

При этом увеличилось число уведомлений о трудоустройстве иностранцев. По патентам — на 30,1%, до 1,2 млн, по разрешениям на работу — на 64,2%, до 70,7 тыс.

