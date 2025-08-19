Трамп и Зеленский провели переговоры в Белом доме, обсудив гарантии безопасности для Украины

CentralAsia (CA) - В Белом доме завершились переговоры с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров, приехавших поддержать президента Украины, сообщают СМИ.

Президент США встретил украинского коллегу на пороге своей резиденции. Когда автомобиль Зеленского подъехал, Трамп сжал кулак в приветствии, а затем пожал ему руку. «Не могу в это поверить, — сказал президент США Дональд Трамп, приветствуя украинского коллегу Владимира Зеленского у Белого дома. — Мне нравится».

Фраза явно относилась к внешнему виду Зеленского, который усвоил предыдущий урок и на этот раз появился в Вашингтоне не в свитере, а в костюме, хоть и без галстука.

Урок этикета Зеленскому, по данным NBC, заранее преподал британский премьер Кир Стармер, который посоветовал коллеге всячески благодарить Трампа за дипломатические усилия, надеть пиджак и передать Мелании письмо от своей жены Елены.

В итоге уже в первые минуты своего выступления украинский лидер 16 раз сказал Трампу «спасибо». Все это время напротив сидел вице-президент Джей Ди Вэнс, который в марте укорял Зеленского за отсутствие благодарности. Сегодня Вэнс дипломатично молчал.

В итоге открытая для прессы часть общения Трампа с Зеленским состояла из взаимных комплиментов, приправленных лестью в адрес хозяина Белого дома.

Во время разговора оба лидера кратко затронули тему гарантий безопасности для Украины, которую ранее анонсировали как основной вопрос переговоров. Трамп повторил, что говорить о вступлении Украины в НАТО они не будут, но Штаты предоставят Киеву «очень хорошую защиту, очень хорошие гарантии» безопасности. Их частью будет закупка вооружений у США, добавил Владимир Зеленский.

Трамп заявил, что не откажется от усилий по достижению мирного соглашения, хотя и признал, что российско-украинский конфликт оказался особенно сложным.

«Это никогда не конец пути», — сказал Трамп. «Людей убивают, и мы хотим это остановить. Поэтому я бы сказал, что это не конец пути. Думаю, у нас есть хорошие шансы это сделать».

Когда репортер спросил, готов ли он перекроить карту Украины, если это позволит быстрее закончить войну, Зеленский не ответил прямо.

«Нам нужно остановить эту войну», — сказал он. «Чтобы остановить Россию, нам нужна поддержка со стороны американских и европейских партнёров».

Зеленский заявил, что в Украине пройдут выборы, но только при условии прекращения огня. В ответ Трамп пошутил: хорошо, если США вступят с кем-то в войну, и через три с половиной года выборов в его стране тоже не будет. По его словам, необходимости в прекращении огня уже не требуется.

Перед закрытой частью встречи Трамп и Зеленский поговорили перед картой Украины. После оба лидера скрылись за закрытыми дверями.

Отмечается, что перед встречей с Дональдом Трампом Владимир Зеленский успел согласовать позиции с европейскими лидерами.