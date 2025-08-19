В Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров
- Азия и мир, политика
- 14:30, 19 августа 2025
- Просмотров: 416
CentralAsia (CA) - После двухсторонней встречи президенты США и Украины провели расширенную встречу с участием европейских лидеров.
Среди присутствовавших были премьер-министр сэр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Италии Джорджия Мелони, президент Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Заявления Дональда Трампа
- Перспектива урегулирования конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели.
- Сегодня мы придем к соглашению по практически всем пунктам, включая вопросы безопасности.
- При вопросе об обмене территориями будет учитываться текущая линия боевого соприкосновения на Украине.
- На встрече с лидерами ЕС и Зеленским будет обсуждаться возможный обмен территориями.
- Рассчитываю на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.
- Саммит на Аляске убедил, что мира можно достичь. Украинское урегулирование — непростая, но решаемая задача.
- Уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине.
- Путин на Аляске согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины.
- Не верю в угрозу дальнейшей агрессии России против Украины.
- США и Европа планируют обеспечить макисмальную безопасность Украине.
- Ожидаю, что в случае успеха переговоров Россия может немедленно передать Киеву тысячу пленных.
- Вероятность того, что урегулирования не удастся достичь, тоже есть.
Заявления Владимира Зеленского
- Переговоры с Трампом прошли очень хорошо, конструктивно.
- Надеюсь, что мы найдем решение по всем вопросам, в том числе территориальным.
- «Чувствительные» территориальные вопросы нужно обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным.
- Буду рад Трампу на встрече с Путиным, если она состоится.
- Заявления европейских лидеров
Эмманюэль Макрон
- Трехсторонняя встреча — это очень важно, но сначала нужно добиться прекращения огня.
- Среди гарантий безопасности должно быть сохранение мощной украинской армии.
- Завершение украинского конфликта можно обсудить на четырехсторонней встрече с участием Европы.
Урсула фон дер Ляйен
- Евросоюз будет работать над гарантиями безопасности наподобие 5-й статьи НАТО.
Марко Рютте
- Трамп вывел ситуацию из тупика, наладив контакт с Путиным.
Фридрих Мерц
- Не могу представить себе следующую встречу по Украине без прекращения огня, давайте давить на Россию.
Кир Стармер
- Конфликт на Украине оказал влияние и на Европу. В Британии нет семьи, которой это бы не коснулось.
Джорджа Мелони
- Мы всегда были на стороне Украины, и поддерживаем все усилия Трампа.
Александр Стубб
- У Финляндии есть протяженная граница и история конфликта с Россией. В 1944 году Финляндия нашла решение и в 2025 году страны ЕС найдут решение, чтобы завершить конфликт.
И снова комплимент
- Трамп — Мерцу: вы отлично выглядите с таким загаром, я хочу такой же.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.