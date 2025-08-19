экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров

CentralAsia (CA) -  После двухсторонней встречи президенты США и Украины провели расширенную встречу с участием европейских лидеров. 

Среди присутствовавших были премьер-министр сэр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Италии Джорджия Мелони, президент Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заявления Дональда Трампа

  • Перспектива урегулирования конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели.
  • Сегодня мы придем к соглашению по практически всем пунктам, включая вопросы безопасности.
  • При вопросе об обмене территориями будет учитываться текущая линия боевого соприкосновения на Украине.
  • На встрече с лидерами ЕС и Зеленским будет обсуждаться возможный обмен территориями.
  • Рассчитываю на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.
  • Саммит на Аляске убедил, что мира можно достичь. Украинское урегулирование — непростая, но решаемая задача.
  • Уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине.
  • Путин на Аляске согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины.
  • Не верю в угрозу дальнейшей агрессии России против Украины.
  • США и Европа планируют обеспечить макисмальную безопасность Украине.
  • Ожидаю, что в случае успеха переговоров Россия может немедленно передать Киеву тысячу пленных.
  • Вероятность того, что урегулирования не удастся достичь, тоже есть.

Заявления Владимира Зеленского

  • Переговоры с Трампом прошли очень хорошо, конструктивно.
  • Надеюсь, что мы найдем решение по всем вопросам, в том числе территориальным.
  • «Чувствительные» территориальные вопросы нужно обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным.
  • Буду рад Трампу на встрече с Путиным, если она состоится.
  • Заявления европейских лидеров

Эмманюэль Макрон

  • Трехсторонняя встреча — это очень важно, но сначала нужно добиться прекращения огня.
  • Среди гарантий безопасности должно быть сохранение мощной украинской армии.
  • Завершение украинского конфликта можно обсудить на четырехсторонней встрече с участием Европы.

Урсула фон дер Ляйен

  • Евросоюз будет работать над гарантиями безопасности наподобие 5-й статьи НАТО.

Марко Рютте

  • Трамп вывел ситуацию из тупика, наладив контакт с Путиным.

Фридрих Мерц

  • Не могу представить себе следующую встречу по Украине без прекращения огня, давайте давить на Россию.

Кир Стармер

  • Конфликт на Украине оказал влияние и на Европу. В Британии нет семьи, которой это бы не коснулось.

Джорджа Мелони

  • Мы всегда были на стороне Украины, и поддерживаем все усилия Трампа.

Александр Стубб

  • У Финляндии есть протяженная граница и история конфликта с Россией. В 1944 году Финляндия нашла решение и в 2025 году страны ЕС найдут решение, чтобы завершить конфликт.

И снова комплимент

  • Трамп — Мерцу: вы отлично выглядите с таким загаром, я хочу такой же.
