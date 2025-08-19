Reuters: Встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии

CentralAsia (CA) - Переговоры президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, подготовку которых анонсировал Белый дом, могут пройти в Венгрии. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в администрации президента США.

Подробности он раскрывать не стал, добавив лишь, что власти РФ пока официально не объявили, что согласны на такую встречу.

Президент США Дональд Трамп 18 августа после встречи с президентом Украины и европейскими союзниками объявил о подготовке личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который принимал участие в переговорах в Белом доме, сообщил, что встречу Путина и Зеленского планируется провести в ближайшие две недели.