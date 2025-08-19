экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Reuters: Встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии

CentralAsia (CA) -  Переговоры президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, подготовку которых анонсировал Белый дом, могут пройти в Венгрии. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в администрации президента США.

Подробности он раскрывать не стал, добавив лишь, что власти РФ пока официально не объявили, что согласны на такую встречу.

Президент США Дональд Трамп 18 августа после встречи с президентом Украины и европейскими союзниками объявил о подготовке личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который принимал участие в переговорах в Белом доме, сообщил, что встречу Путина и Зеленского планируется провести в ближайшие две недели.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com