Россия выпустила по Украине 270 дронов и 10 ракет, - ВСУ

CentralAsia (CA) - В ночь на вторник Украину атаковали 270 ударных БПЛА типа Shahed, 5 баллистических ракет Искандер-М и 5 крылатых ракет Х-101, говорится в ежедневной сводке Воздушных сил Украины.

Средствами ПВО удалось подавить 230 дронов и 6 ракет.

В сводке уточняется, что зафиксировано попадание 4 ракет и 40 беспилотников на 16 локациях, обломки упали на 3 локациях.

Одной из целей атак стала Полтавская область. «Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света осталось 1471 бытовых и 119 юридических абонентов», - сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Сообщается также о повреждении энергетической инфраструктуры в Черниговской области. «У части населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением. Энергетики и спасатели уже работают над восстановлением», - заявил глава ОВА Вячеслав Чаус.