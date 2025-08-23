Таяние ледников Гренландии способствует росту морских микроорганизмов

// NASA’s Scientific Visualization Studio

CentralAsia (CA) - Ученые выяснили, что отступление ледников Гренландии неожиданно стимулирует рост фитопланктона — крошечных морских организмов, которые являются основой океанской пищевой цепи. Исследование опубликовано в Nature Communications: Earth & Environment.

Как сообщают в NASA, исследование показало: когда ледниковая вода стекает в океан, она поднимает с глубины питательные вещества — железо и нитраты, которые необходимы для роста микроскопических растений.

Главное изображение показывает: океанские течения огибают Северную Америку (в центре слева) и Гренландию (вверху справа) на этой визуализации данных, созданной с помощью модели ECCO НАСА. Передовые вычислительные технологии помогают океанографам расшифровывать горячие точки роста фитопланктона.

Ледяной покров Гренландии толщиной около полутора километров теряет примерно 293 млрд тонн льда ежегодно. Летом от самого активного ледника — Якобсхавн — каждую секунду в море стекает более миллиона литров пресной воды.

Эта пресная вода легче соленой морской воды, поэтому поднимается к поверхности, доставляя фитопланктону питательные вещества с океанского дна. Хотя эти организмы меньше булавочной головки, они играют ключевую роль в природе — ими питаются криль и другие мелкие животные, которых поедают рыбы и киты.

На этом спутниковом снимке, сделанном в июне 2024 года в рамках миссии NASA PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem), видно цветение фитопланктона бирюзового цвета у побережья Гренландии:

// NASA

Спутниковые данные NASA показывают: с 1998 по 2018 год скорость роста арктического фитопланктона увеличилась на 57%.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые создали сложную компьютерную модель под названием «Оценка циркуляции и климата океана — Дарвин». Она обрабатывает миллиарды данных, собранных морскими и спутниковыми приборами за 30 лет.

«Мы столкнулись с классической проблемой попытки понять систему, которая находится так далеко и погребена под льдом», - объяснил океанограф Дастин Кэрролл из Университета Сан-Хосе.

Расчеты показали: питательные вещества, поднимаемые ледниковой водой, увеличивают рост фитопланктона летом на 15-40% в исследуемой области.

Однако пока неясно, станет ли это благом для морской жизни. Ученые отмечают сложность процессов: хотя больше фитопланктона поглощает больше углекислого газа из воздуха, ледниковая вода одновременно снижает способность морской воды растворять этот газ.

«Мы изучили одну ключевую систему, но вокруг Гренландии более 250 таких ледников», - сказал Кэрролл. Команда планирует расширить исследования на все побережье острова.