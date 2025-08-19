Минобороны РФ: Над Россией за ночь сбили 23 дрона, в Волгограде после атаки начался пожар на территории больницы и НПЗ

CentralAsia (CA) - За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Из них 13 беспилотников сбили над территорией Волгоградской области и по пять — над территорией Крыма и Ростовской области.

В Волгограде в результате падения обломков украинских беспилотников загорелось здание одного из корпусов больницы № 16, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Кроме того, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, на территории которого также начался пожар, добавил глава региона.

По данным Бочарова, пострадавших нет.