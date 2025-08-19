Минобороны РФ: Над Россией за ночь сбили 23 дрона, в Волгограде после атаки начался пожар на территории больницы и НПЗ
- 15:12, 19 августа 2025
CentralAsia (CA) - За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Из них 13 беспилотников сбили над территорией Волгоградской области и по пять — над территорией Крыма и Ростовской области.
В Волгограде в результате падения обломков украинских беспилотников загорелось здание одного из корпусов больницы № 16, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Кроме того, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, на территории которого также начался пожар, добавил глава региона.
По данным Бочарова, пострадавших нет.
