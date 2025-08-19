Число новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья в Китае сократилось в несколько раз

CentralAsia (CA) - Число новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья в городе Фошань (провинция Гуандун, Южный Китай) сократилось от ежесуточного пика в более 600 до менее 100, сообщает «Синьхуа».

Данные Фошаньского муниципального управления по вопросам здравоохранения показали, что 14 августа в городе, который сильнее других пострадал от лихорадки чикунгунья, зафиксировали 84 новых подтверждённых случая. За период с 9 августа количество вновь подтверждённых случаев заражения в городе продолжало неуклонно снижаться.

В настоящее время подтверждённые в Фошане новые случаи заболевания носят спорадический (нерегулярный) характер, отметил старший научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Жэнь Дуншэн. По его словам, на следующем этапе будут предприняты более точечные и целенаправленные меры для борьбы с заболеванием в целях пресечения его дальнейшего распространения.

Глава центра инфекционных заболеваний пекинской больницы Дитань Столичного медицинского университета Чэнь Чжихай отметил, что у заразившихся наблюдались такие симптомы, как лихорадка, сыпь и боли в суставах. По его словам, к настоящему времени в Фошане ни у одного из несколько тысяч пациентов не зафиксировали осложнений после перенесённого заболевания.

Эксперты отметили, что условия окружающей среды в провинции Гуандун остаются в целом пригодными для существования комаров, а взрослые комары могут жить в течение 1-2 месяцев или даже дольше. Ликвидация взрослых комаров по-прежнему является критически важной мерой в профилактике и контроле лихорадки чикунгунья.