Сыну кронпринцессы Норвегии предъявили обвинения в 32 преступлениях, в том числе изнасилованиях

CentralAsia (CA) -  Прокуратура предъявила обвинения по 32 пунктам 28-летнему Мариусу Боргу Хёйби — сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит и пасынку кронпринца Хокона, сообщает Reuters.

Среди прочего Хёйби обвинили в домашнем насилии, а также четырех изнасилованиях, некоторые из которых он снимал на видео.

Адвокат Хёйби заявил, что сын кронпринцессы отрицает наиболее серьезные обвинения, но собирается признать вину по некоторым менее тяжким пунктам.

Хёйби, как ожидается, предстанет перед судом в январе 2026 года. Если сына кронпринцессы признают виновным, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Мариус Борг Хёйби — сын Метте-Марит от предыдущих отношений. Она вышла замуж за наследника норвежского престола в 2001 году. В этом браке у нее родились еще двое детей.

Расследование против Хёйби началось в 2024 году. Тогда его ненадолго задержали.

Хёйби не имеет королевского титула и права на наследование престола.

