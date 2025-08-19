Археологи обнаружили в Узбекистане потенциально древнейшие наконечники стрел

CentralAsia (UZ) - Археологи обнаружили в пещере Оби-Рахмат в Узбекистане каменные наконечники стрел, возраст которых, по оценкам специалистов, составляет около 80 тысяч лет. Это открытие может значительно изменить наше представление о времени появления дистанционного охотничьего оружия у древних людей.

Коллектив международных исследователей под руководством Андрея Кривошапкина из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) провёл анализ примерно двух сотен миниатюрных артефактов из древних слоев стоянки, среди которых было выделено двадцать возможных наконечников стрел и их фрагментов (полный текст исследования опубликован в журнале PLOS.ONE).

Самые крупные из этих предметов отличались очень малым весом — всего 25–35 грамм, а их максимальная ширина составляла 41 миллиметр. Эти находки значительно старше аналогичных артефактов из Южной Африки, Франции и Шри-Ланки, которые датируются возрастом от 48 до 60 тысяч лет, и таким образом могут свидетельствовать о более раннем появлении лука и стрел на территории Евразии.

Примечательно, что в том же гроте ранее были найдены останки ребёнка возрастом 9–12 лет, обладающие признаками неандертальца и современного человека, что делает происхождение создателей находок предметом научной дискуссии.

Проведённый анализ показал, что миниатюрные артефакты действительно использовались как наконечники стрел, поскольку их размеры и следы износа не соответствуют копьям или другим типам крупного метательного оружия. Всё это свидетельствует о том, что древние обитатели Центральной Азии могли освоить сложные охотничьи технологии значительно раньше, чем считалось ранее.

Грот Оби-Рахмат представляет собой крупную природную нишу шириной 20 метров, расположенную в известняковых скалах в долине реки Пальтау на высоте 1250 метров над уровнем моря, примерно в 100 километрах к северо-востоку от Ташкента. Этот археологический памятник был открыт в 1962 году и с тех пор является одним из ключевых палеолитических объектов Центральной Азии — многослойным охотничьим лагерем с толщиной культурных отложений до 10 метров, охватывающим период от 40 до 80 тысяч лет назад.