Зеленский: Уже работаем над конкретным содержанием гарантий безопасности

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прошедшие накануне переговоры в Белом доме в телеграме.

«Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным содержанием гарантий безопасности», — написал Зеленский.

Он не стал уточнять, каким будет это содержание.

«Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут», — добавил президент Украины.

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Открывая встречу, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Он также сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.