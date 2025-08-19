Sky News: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Риме

CentralAsia (CA) - Трехсторонние переговоры президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут состояться в Риме, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС. Этот вариант назван в материале предпочтительным для американского и украинского лидеров.

Телеканал также отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио согласны с позицией Трампа по Риму. Для России же, по данным Sky News, более интересен вариант, который озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что местом встречи может стать Женева.

Макрон подчеркнул, что сначала в Женеве могут пройти переговоры Путина и Зеленского. Они должны состояться в течение двух ближайших недель, по его словам. Французский лидер выразил мнение, что в ходе предстоящих встреч Украина пойдет на уступки, которые считает справедливыми.

18 августа Трамп встретился с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. На переговорах украинских лидер уже не отвергал возможность обмена территориями с РФ, как это было ранее, однако отметил сложность этого вопроса. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.