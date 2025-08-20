Впервые в истории монгольской авиации состоялся полет с экипажем, состоящим исключительно из женщин
18 августа 2025 года впервые в истории монгольской авиации в воздух поднялся полностью женский экипаж.
Мы хотели бы поделиться с вами особым случаем, который напоминает нам о том, что женщины работают бок о бок с мужчинами в авиационной отрасли и вносят ценный вклад в ее развитие.
Экипаж этого исторического полета:
Пилоты – Х.Энхжин, Н.Сод-Эрдэнэ и Паула Бабински.
Стюардессы – Б.Баярцэцэг, Ц.Саруулхишиг и Т.Намуун.
Инженер – С. Хаш.
Женский экипаж выполнил рейс Улан-Батор — Эрээн-хото — Улан-Батор на самолете Embraer-190. Этот рейс авиакомпании HUNNU AIR стал символом возросшей роли и значения женщин в развитии всех аспектов авиации.
