Впервые в истории монгольской авиации состоялся полет с экипажем, состоящим исключительно из женщин

18 августа 2025 года впервые в истории монгольской авиации в воздух поднялся полностью женский экипаж.

Мы хотели бы поделиться с вами особым случаем, который напоминает нам о том, что женщины работают бок о бок с мужчинами в авиационной отрасли и вносят ценный вклад в ее развитие.

Экипаж этого исторического полета:

Пилоты – Х.Энхжин, Н.Сод-Эрдэнэ и Паула Бабински.

Стюардессы – Б.Баярцэцэг, Ц.Саруулхишиг и Т.Намуун.

Инженер – С. Хаш.

Женский экипаж выполнил рейс Улан-Батор — Эрээн-хото — Улан-Батор на самолете Embraer-190. Этот рейс авиакомпании HUNNU AIR стал символом возросшей роли и значения женщин в развитии всех аспектов авиации.

