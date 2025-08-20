Монгольские школьники завоевали 21 медаль на международном математическом конкурсе во Вьетнаме. Видео

CentralAsia (MNG) -

Международный конкурс по математике для учащихся 6–9 классов под девизом «Объединяя интеллект, распространяя дружбу, покоряя математику» (VIMC 2025) проводился в городе Дананг, Вьетнам, с 14 по 19 августа 2025 года. В нем представили свои математические знания и культурно-художественное мастерство около 1000 школьников из более 30 стран.

В соревнованиях IMC приняла участие команда Монголии, в состав которой вошли 32 ученика и 8 команд. Команда завоевала 21 медаль в индивидуальных соревнованиях, 11 специальных мест, 2 золотых кубка в командных соревнованиях и кубок в командном соревновании по решению головоломок. В командном зачете конкурса IMC 2 из 6 чемпионов были командами Монголии.

Поздравляем победителей и призеров с победой и желаем дальнейших успехов!

Математика — основополагающий инструмент изучения всех предметов. Она помогает учащимся познавать мир и решать сложные реальные задачи, улучшая качество их жизни и способствуя саморазвитию.

Старший уровень начальной школы системы базового образования даёт учащимся необходимые навыки чтения, письма и арифметики. Программа обучения математике на этом этапе не только стимулирует творческие способности, но и развивает критическое и аналитическое мышление. Предоставляя детям эти навыки мышления более высокого уровня в начальной школе, «золотой период обучения» вносит значительный вклад в их развитие в средней школе.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

