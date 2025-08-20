Монгольская финтех-компания AND Global привлекла $21.4 млн в рамках серии B

Раунд, возглавляемый Международной финансовой корпорацией и японской компанией AEON Financial Service, является продолжением раунда серии A компании AND Global, привлеченного в 2021 году на сумму $15.3 млн.

Монгольская финтех-компания AND Global привлекла $21.4 млн в рамках раунда финансирования серии B, организованного Международной финансовой корпорацией (IFC) и японской финансовой группой AEON Financial Service.

В инвестиционном раунде также приняли участие Marubeni Corporation, SBI Holdings и токийская Premium Group. Это дополняет инвестиции компании в рамках серии A на сумму $15.3 млн, полученные в 2021 году.

Компания AND Global, основанная в 2015 году и возглавляемая испольнительным директором Хос-Эрдэнэ Баатархуу, предоставляет предприятиям ряд финансовых услуг с помощью собственного программного обеспечения Fintech-as-a-Service, включая решения по цифровому кредитованию, а также индивидуальные инструменты оценки кредитоспособности и услуги по обработке документов.

Объявление о финансировании было сделано вскоре после того, как в апреле дочерняя компания AND Global LendMN привлекла заёмное финансирование на сумму $20 млн от лондонской инвестиционной платформы Lendable. LendMN, запущенная в 2017 году как первая в Монголии финтех-платформа цифрового кредитования, в настоящее время обслуживает более $1.3 млн зарегистрированных пользователей.

«Монголия, как самая малонаселенная страна, может получить большую выгоду от цифровых решений для расширения доступа к финансам и услугам», — утверждает Матье Ле Блан, постоянный представитель IFC в Монголии.

По данным AND Global, новый капитал будет способствовать расширению финтех-решений на базе ИИ и позволит компании расширить свой портфель продуктов.

В настоящее время компания AND Global работает в 11 странах и насчитывает 250 сотрудников в офисах в Монголии, Сингапуре, Японии, на Филиппинах и в Таиланде.

Финансовая изоляция в Азии создаёт огромные рыночные возможности для целевых финтех-компаний.

Масштабы финансовой изоляции в Азиатско-Тихоокеанском регионе показывают, почему инвесторы, такие как IFC, поддерживают специализированные решения, подобные решениям AND Global.

В то время как около 70% взрослых в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеют доступ к формальным финансовым услугам, этот показатель существенно различается по странам, при этом женщины и малообеспеченные слои населения непропорционально сильно страдают от исключения.

Данные Всемирного банка о 1,4 млрд взрослых людей во всем мире, не пользующихся банковскими услугами, в сочетании с данными GSMA, показывающими, что 345 млн из 400 млн микропредприятий на развивающихся рынках работают неформально, демонстрируют огромный целевой рынок, на который нацелена AND Global.

Этот контекст объясняет, почему ориентация AND Global на Монголию, которую IFC называет «самой малонаселённой страной», имеет стратегический смысл, поскольку цифровые решения становятся необходимыми для охвата малообеспеченного населения на географически сложных рынках.

Расширение деятельности компании из Монголии в Юго-Восточную Азию следует тенденции, согласно которой финтех-компании часто решают проблемы финансовой доступности на своих внутренних рынках, прежде чем масштабироваться на региональном уровне.

Достижение успеха в серии B свидетельствует о надежности на фоне ужесточения условий финансирования.

Достижение AND Global как первой монгольской компании, получившей финансирование серии B, приобретает особое значение в условиях непростого инвестиционного климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Инвестиции в финтех в регионе упали до $4.3 млрд по 363 сделкам в первой половине 2025 года по сравнению с $7.3 млрд во второй половине 2024 года, и только семь крупных сделок превысили $100 млн за этот период.

Финансирование серии B обычно направлено на масштабирование бизнеса с проверенными моделями, требуя от компаний продемонстрировать существенный рост и операционную эффективность для привлечения авторитетных венчурных компаний.

Участие IFC и крупных японских инвесторов, таких как AEON Financial Service и Marubeni Corporation, свидетельствует о том, что AND Global успешно продемонстрировала показатели и привлекательность, востребованные инвесторами серии B.

Это достижение ставит AND Global в один ряд с избранной группой финтех-компаний развивающихся рынков, которые доказали свою масштабируемость международным институциональным инвесторам в период повышенного внимания к основам финтеха.

