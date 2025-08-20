Монголия и Япония подчеркивают необходимость развития экономического партнерства

18 августа заместитель премьер-министра Учрал Ням-Осор провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Монголии Игавахара Масару для обсуждения путей укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность поддержания визитов на высоком уровне и согласились с необходимостью вывести Соглашение об экономическом партнерстве между Монголией и Японией на новый уровень. В настоящее время на Японию приходится более 90% торгового баланса двух стран, что подчёркивает необходимость углубления сотрудничества.

Вице-премьер Учрал Ням-Осор отметил, что новый закон об оценке соответствия стандартам, который, как ожидается, будет принят на предстоящей осенней сессии парламента, призван способствовать гармонизации стандартов между двумя странами. Он также рассказал о планах по упрощению таможенных процедур, что позволит сократить бюрократические проволочки и создать более благоприятную среду для новых бизнес-инициатив.

Обе стороны согласились, что экспортный потенциал Монголии в Японию может быть значительно расширен в таких секторах, как сельское хозяйство, животноводство и туризм. Учрал Ням-Осор также подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание расширению возможностей частного сектора, поддержке малого и среднего бизнеса и расширению свободы бизнеса.

Посол Игавахара приветствовал эти инициативы, отметив растущий интерес японских компаний к закупкам товаров из Монголии. Он выразил надежду, что предстоящие законодательные реформы откроют новые возможности для японских инвесторов и будут способствовать укреплению двусторонних экономических связей.

