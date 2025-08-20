Объемы выращивания сократились: внутренняя потребность удовлетворяется за счет картофеля на 72%, овощей – на 62%

В 2025 году по стране посевы зерновых культур составили 312,8 тыс. га, из них пшеницы – 272,8 тыс. га, картофеля – 12,9 тыс. га, овощей – 15,9 тыс. га, кормовых культур – 87,2 тыс. га, масличных культур – 148,5 тыс. га, всего – 577,5 тыс. га. Это на 60,7 тыс. га, или на 10,5%, меньше посевов пшеницы и овощей по сравнению с прошлогодними показателями.

По предварительным балансам урожая, будет собрано 276,4 тыс. тонн зерна, из них пшеницы – 255,5 тыс. тонн, картофеля – 88,3 тыс. тонн, овощей – 164,1 тыс. тонн, масличных культур – 40,7 тыс. тонн, кормов для животных – 100,5 тыс. тонн.

Отечественное сельское хозяйство обеспечит население 64% пшеницы, 72,8% картофеля и 62,5% овощей.

источник: MiddleAsianNews

