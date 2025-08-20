Andong Jongga будет экспортировать ферментированные чаи через монголо-кёнбукскую торговую делегацию

CentralAsia (MNG) -

Культурный центр Andong Jongga объявил о начале экспорта ферментированных чаёв — имбирного и яблочного — в зарубежные супермаркеты через монголо-кёнбукскую комплексную торговую делегацию. Эти чаи, запатентованные или находящиеся на рассмотрении, известны своим исключительным вкусом и доказанной пользой для здоровья.

Ферментированный имбирный чай особенно известен своей способностью укреплять иммунитет и облегчать такие состояния, как ринит и гастрит. Благодаря высокой скорости усвоения многие отмечают заметный эффект уже после нескольких порций. Его портативность и отсутствие побочных эффектов ещё больше укрепили доверие потребителей.

Сунджа Ли из Культурного центра Andong Jongga заявила: «Мы планируем продолжить исследование различных ферментированных чаев, которые могут служить питательными ежедневными напитками — даже в качестве здоровой альтернативы воде».

испольнительный директор Культурного центра Andong Jongga Сунджа Ли

С момента своего основания в октябре 2017 года культурный центр Andong Jongga занимается разработкой и производством высококачественных товаров, основанных на многовековых традициях, передающихся из поколения в поколение. Используя богатство местных сельскохозяйственных ингредиентов, в частности, имбиря из Андона, центр повышает ценность и международную привлекательность корейских региональных деликатесов.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

