Новая электронная платформа будет получать отчеты о нарушениях законодательства об охране окружающей среды

Министерство окружающей среды и изменения климата (MОСИК) разрабатывает электронную платформу ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ОЛОН НИЙТИЙН ХЯНАЛТ (ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) для приема сообщений о нарушениях в области охраны окружающей среды.

Отдел реализации экологической политики MОСИК организовал онлайн-дискуссию в рамках реализации официального «Распоряжения правительства Монголии о некоторых мерах, подлежащих реализации в течение 100 дней». По предложениям участников разрабатывается платформа для приема отчетов, а общенациональный обучающий семинар запланирован на сентябрь 2025 года.

Внедрение электронной системы позволит усилить общественный контроль за охраной окружающей среды, обеспечить прозрачность отчетности о принимаемых экологических решениях, а также предоставит возможность просмотра отчетов на интерактивной карте.

В обсуждении приняли участие более 45 представителей семи организаций, в том числе отделов охраны окружающей среды аймаков и столицы, управлений водохранилищ, управлений по особой охране и защите земель.

