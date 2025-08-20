экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Новая электронная платформа будет получать отчеты о нарушениях законодательства об охране окружающей среды

CentralAsia (MNG) -  

Министерство окружающей среды и изменения климата (MОСИК) разрабатывает электронную платформу ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ОЛОН НИЙТИЙН ХЯНАЛТ (ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) для приема сообщений о нарушениях в области охраны окружающей среды.

Отдел реализации экологической политики MОСИК организовал онлайн-дискуссию в рамках реализации официального «Распоряжения правительства Монголии о некоторых мерах, подлежащих реализации в течение 100 дней». По предложениям участников разрабатывается платформа для приема отчетов, а общенациональный обучающий семинар запланирован на сентябрь 2025 года.

Внедрение электронной системы позволит усилить общественный контроль за охраной окружающей среды, обеспечить прозрачность отчетности о принимаемых экологических решениях, а также предоставит возможность просмотра отчетов на интерактивной карте.

В обсуждении приняли участие более 45 представителей семи организаций, в том числе отделов охраны окружающей среды аймаков и столицы, управлений водохранилищ, управлений по особой охране и защите земель.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com