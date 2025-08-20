экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Финский депутат покончил с собой в здании парламента
Эемели Пелтонен
Эемели Пелтонен

CentralAsia (CA) -  Утром 19 августа 30-летнего депутата парламента Финляндии Эемели Пелтонен нашли мёртвым в здании Эдускунты, сообщает MTV Uutiset.

По данным Iltalehti, он совершил самоубийство. Во время общения с журналистами глава службы безопасности парламента Ааро Тойвонен эту информацию не опроверг. Полиция рассматривает смерть как несчастный случай, без признаков преступления.

Пелтонен страдал от тяжёлой болезни почек и с начала лета находился на больничном. В июне он рассказывал в соцсетях о своих проблемах со здоровьем.

Парламент Финляндии выразил соболезнования его родным и близким. Глава фракции Социал-демократической партии, членом которой был умерший, Тютти Туппурайнен назвала случившееся "глубоко шокирующим". Премьер-министр Петтери Орпо назвал смерть депутата трагедией.

Эемели Пелтонен был избранным народом депутатом. Сейчас в Финляндии парламент на летних каникулах – осенняя сессия начнётся 2 сентября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com