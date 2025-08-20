Финский депутат покончил с собой в здании парламента

- Азия и мир, общество
CentralAsia (CA) - Утром 19 августа 30-летнего депутата парламента Финляндии Эемели Пелтонен нашли мёртвым в здании Эдускунты, сообщает MTV Uutiset.
По данным Iltalehti, он совершил самоубийство. Во время общения с журналистами глава службы безопасности парламента Ааро Тойвонен эту информацию не опроверг. Полиция рассматривает смерть как несчастный случай, без признаков преступления.
Пелтонен страдал от тяжёлой болезни почек и с начала лета находился на больничном. В июне он рассказывал в соцсетях о своих проблемах со здоровьем.
Парламент Финляндии выразил соболезнования его родным и близким. Глава фракции Социал-демократической партии, членом которой был умерший, Тютти Туппурайнен назвала случившееся "глубоко шокирующим". Премьер-министр Петтери Орпо назвал смерть депутата трагедией.
Эемели Пелтонен был избранным народом депутатом. Сейчас в Финляндии парламент на летних каникулах – осенняя сессия начнётся 2 сентября.